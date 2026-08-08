NIKE 瑜伽系列 :
你我都是瑜伽的料
NIKE瑜伽系列适合所有性别和不同体型。精心考量的接缝布局以及尽可能减少镶边，致力成就零干扰穿着体验。
不管你是谁，瑜伽对每一副身躯都一样公平：减压正念、身心合一、精进强大。谁都有资格感受瑜伽的妙，只要你把自己交给瑜伽，它就能还你一个更好的自己。
NIKE 瑜伽系列 :
你我都是瑜伽的料
NIKE瑜伽系列适合所有性别和不同体型。精心考量的接缝布局以及尽可能减少镶边，致力成就零干扰穿着体验。
不管你是谁，瑜伽对每一副身躯都一样公平：减压正念、身心合一、精进强大。谁都有资格感受瑜伽的妙，只要你把自己交给瑜伽，它就能还你一个更好的自己。
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男子瑜珈专区
瑜伽不是女生专属，它是硬汉也需要的柔韧运动。NIKE全新瑜伽装备，兼备柔软与柔韧的双层舒适感受，让你完成体式时可以无负担地伸展全身。搭配各类精选单品，不仅能助力专业的垫上练习，还能成为你日常穿搭的不二选择。
男子瑜珈专区
瑜伽不是女生专属，它是硬汉也需要的柔韧运动。NIKE全新瑜伽装备，兼备柔软与柔韧的双层舒适感受，让你完成体式时可以无负担地伸展全身。搭配各类精选单品，不仅能助力专业的垫上练习，还能成为你日常穿搭的不二选择。
女子瑜伽专区
瑜伽运动向来对谁都不设限，女生练习瑜伽能在保持平静内心的同时得到自身力量的提升。全新NIKE装备提供出众性能，颜值也同样不容小觑，为你带来接近完美的穿着体验，融合你的穿搭灵感即可凹出潮流造型。
全新科技
NIKE INFINALON 面料
全新科技
NIKE INFINALON 面料
BREATHE同呼吸
纤细纱线被编织成多层，打造出轻薄又强韧的面料，
带来轻盈、高度透气的穿着体验。
STRETCH 共伸展
该面料具备出众弹力，带来光滑亲肤体验，
同时具有柔和的塑形感。
MOVE 随你动
触感柔软，该面料能够跟随你的各种动作自由伸展，
提供流畅舒适的穿着体验。
BREATHE同呼吸
纤细纱线被编织成多层，打造出轻薄又强韧的面料，
带来轻盈、高度透气的穿着体验。
STRETCH 共伸展
该面料具备出众弹力，带来光滑亲肤体验，
同时具有柔和的塑形感。
MOVE 随你动
触感柔软，该面料能够跟随你的各种动作自由伸展，
提供流畅舒适的穿着体验。