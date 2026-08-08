*Nike React Infinity Run 与 Nike Air Zoom Structure 22 相比，额外减少了 52% 的跑步伤害，这一结果来自对 226 名男性和女性的研究，他们在研究期间参与了一个 12 星期的跑步训练计划（伤害 = 由于跑步带来的伤痛，连续缺席 3 次或以上的跑步训练）。我们的研究发现，30.3% 的 Nike Air Zoom Structure 22 跑者曾受到过跑步伤害，但这一数字在 Nike React Infinity Run 跑者中仅为 14.5%。