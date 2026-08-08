Nike React 泡棉具有非凡的响应度和柔软度，可谓革新创举。现在，我们将这款泡棉运用于新研究中，以期实现新目标：减少跑步带来的伤害。Nike React Infinity Run 由此应运而生，让我们朝目标迈出了第一步。相较于 Nike Epic React Flyknit 2，该款鞋额外增加了 24% 的 React 泡棉，加宽了鞋底，提升稳定性，同时以独特的“弧形摇杆”造型缔造流畅的迈步体验。向下滑动，了解更多 React 的独特之处。

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无所不能

2017 年 6 月，我们发布了首款搭载 Nike React 泡棉的开创性运动鞋，果不其然，反响热烈。尽管如此，Nike 团队从未预料到 React 泡棉会是一个如此全能的“多面手”。从篮球到跑步、高尔夫和训练系列的运动鞋，React 泡棉的踪影无处不在，甚至出现在了我们最具潮范的 Sportswear 运动鞋中，为其增添舒适感受。

全能泡棉

这款泡棉将响应度、耐久度、柔软度和轻盈性四大性能巧妙集于一身。“从过去来看，缓震科技的创新可能会为鞋款性能带来一个或两个方面的突破，”Nike 全球跑步鞋类高级总监 Ernest Kim 说，“但是 Nike React 则显著提升了缓震性能的各方面表现：减震、能量回馈、轻盈度和耐久度。因此我们称之为全能泡棉。”

出众耐久

泡棉的棘手之处在于：缓震配置很少能兼具柔软度和耐久度，因为这两种性能是完全相悖的，所以泡棉一般只具备其中一大性能。但是 Nike React 技术与众不同，在经过严格的机器测试（模拟长时间穿着给运动鞋带来的压力）后，它仍能保持稳固和柔软。

Nike React
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轻盈柔软

为了让这款泡棉真正兼具柔软度和轻盈度这两大出色性能，我们苦心钻研，找到了一种方法，将热塑性弹性体TPE) 和乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 (EVA) 的聚合物混合，开发出了这款泡棉。

Nike React

揭秘 Nike React Infinity Run 背后的科技

相较于动作控制型运动鞋，这款鞋能否帮助减少跑步伤害？为此，我们委托 British Columbia Sports Medicine Research Foundation 进行了一次研究。在研究中，跑者们需要参与一个 12 星期的灵活训练计划，并在最后完成一次半程马拉松。研究结果证明我们的判断是正确的：在测试*中，Nike React Infinity Run 和性能优异的动作控制型运动鞋 Nike Structure 22 相比，额外减少了 52% 的跑步伤害。

*Nike React Infinity Run 与 Nike Air Zoom Structure 22 相比，额外减少了 52% 的跑步伤害，这一结果来自对 226 名男性和女性的研究，他们在研究期间参与了一个 12 星期的跑步训练计划（伤害 = 由于跑步带来的伤痛，连续缺席 3 次或以上的跑步训练）。我们的研究发现，30.3% 的 Nike Air Zoom Structure 22 跑者曾受到过跑步伤害，但这一数字在 Nike React Infinity Run 跑者中仅为 14.5%。