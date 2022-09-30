迅疾如飞，制霸新纪元
2017年，埃鲁德·基普乔格在“破二”的赛道上折戟，但这仅仅是挑战人类极限的序幕。2019年，他脚踏Nike Air Zoom Alphafly NEXT%跑鞋的原型样品，在奥地利维也纳跑出了1小时59分40秒的佳绩。这一创举，解锁了世界各地跑者精英对极限的想象，也让这双耐克跑鞋显得更加神秘。曾经，它帮助埃鲁德成功破二。现在，它破空而来，只待你出手。
专业级竞赛跑鞋搭载全新技术和创新设计，前掌搭载两个全新Nike Air Zoom气垫，后跟则增加额外ZoomX泡棉，无论你想挑战两小时或五小时完成马拉松，它皆可助你刷新纪录，不断突破自己。
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迅疾如飞，制霸赛道
2019年，埃鲁德·基普乔格脚踏Nike Air Zoom Alphafly NEXT%跑鞋的原型样品，在奥地利维也纳的马拉松比赛中跑出了1小时59分40秒的佳绩。埃鲁德在2017年挑战“跑进两小时”的马拉松赛，自此拉开了与Nike的合作序幕，而2019年的这一突破正是双方多年鼎力合作的成果。这一创举鼓舞了许多世界跑者精英们，激励他们勇于挑战极限，打破个人纪录。维也纳寒冷的十月清晨，埃鲁德曾穿着这双鞋突破人类极限。现在，它已破空而来，只待你出手。
专业级竞赛跑鞋搭载全新技术和创新设计，前掌搭载两个全新Nike Air Zoom气垫，后跟则增加额外ZoomX泡棉，无论你想挑战两小时或五小时完成马拉松，它皆可助你刷新纪录，不断突破自己。
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肉眼可见的Air Zoom气垫
前掌处两个Nike Air Zoom气垫采用并排设计，比起单纯采用ZoomX泡棉的Vaporfly NEXT%，能更好地利用跑者的力量，提升回弹力获得更多能量反馈，有效地减少能量损耗。
出众的Air Zoom气垫
前掌处两个Nike Air Zoom气垫采用并排设计，比起单纯采用ZoomX泡棉的Vaporfly NEXT%，能更好地利用跑者的力量，提升回弹力获得更多能量反馈，有效地减少能量损耗。
ZoomX泡棉还想更厚？
ZoomX泡棉兼具非凡响应度和出众轻盈感。得益于更多泡棉的加入，Alphafly NEXT% 在缓震性能上更优于Vaporfly NEXT%。
增加ZoomX泡棉
ZoomX泡棉兼具非凡响应度和出众轻盈感。得益于更多泡棉的加入，Alphafly NEXT% 在缓震性能上更优于Vaporfly NEXT%。
专属的碳纤维板
更宽的碳纤维面板来充分激活气垫，同时增强的前掌硬度以创造显著的推进力。全新的几何设计，较先前的版本更平坦，能更好地与Nike Air Zoom气垫相互作用。
一体式碳纤维板结合ZoomX泡棉和Air Zoom气垫，造就灵敏的迈步体验。Vaporfly NEXT%各尺码鞋款均内置单层碳纤维板，厚度相同；而Alphafly NEXT%则根据不同尺码打造对应的专属厚度，不仅灵活贴合，同时结实耐久。
专属碳纤维板
更宽的碳纤维面板来充分激活气垫，同时增强的前掌硬度以创造显著的推进力。全新的几何设计，较先前的版本更平坦，能更好地与Nike Air Zoom气垫相互作用。
一体式碳纤维板结合ZoomX泡棉和Air Zoom气垫，造就灵敏的迈步体验。Vaporfly NEXT%各尺码鞋款均内置单层碳纤维板，厚度相同；而Alphafly NEXT%则根据不同尺码打造对应的专属厚度，不仅灵活贴合，同时结实耐久。
听过Flyknit Atomknit鞋面吗？
Nike创新团队在测试中发现，额外的泡棉和两个Air Zoom气垫会增加运动鞋的整体重量。因此，Nike设计研发团队决意开发一款全新Flyknit鞋面，以此减少鞋款重量。这款新研发的鞋面就是名为AtomKnit的新型Flyknit鞋面。它由Flyknit面料缝制而成且可伸展自如，质感轻盈，贴合足型同时减少紧绷感，透气性能良好且不易吸水。
Flyknit Atomknit鞋面来袭
Nike创新团队在测试中发现，额外的泡棉和两个Air Zoom气垫会增加运动鞋的整体重量。因此，Nike设计研发团队决意开发一款全新Flyknit鞋面，以此减少鞋款重量。这款新研发的鞋面就是名为AtomKnit的新型Flyknit鞋面。它由Flyknit面料缝制而成且可伸展自如，质感轻盈，贴合足型同时减少紧绷感，透气性能良好且不易吸水。
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