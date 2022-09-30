2017年，埃鲁德·基普乔格在“破二”的赛道上折戟，但这仅仅是挑战人类极限的序幕。2019年，他脚踏Nike Air Zoom Alphafly NEXT%跑鞋的原型样品，在奥地利维也纳跑出了1小时59分40秒的佳绩。这一创举，解锁了世界各地跑者精英对极限的想象，也让这双耐克跑鞋显得更加神秘。曾经，它帮助埃鲁德成功破二。现在，它破空而来，只待你出手。

专业级竞赛跑鞋搭载全新技术和创新设计，前掌搭载两个全新Nike Air Zoom气垫，后跟则增加额外ZoomX泡棉，无论你想挑战两小时或五小时完成马拉松，它皆可助你刷新纪录，不断突破自己。

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