跑步课程
如何爱上跑步
想建立好的关系需要下功夫，尤其是你和跑步的关系。Nike 跑步全球总教练 Chris Bennett 表示，“想建立长期良好的合作关系，就必须将诚实、宽容、激情这三大特点化为实践”，所以绑紧鞋带，蓄势待发，通过以下技巧开始和跑步建立绝佳的关系：
- 重启跑步设置
- 打乱常规路线
- 为自己设定一个目标
- 庆祝每一次启程开跑
- 拥抱状态不佳的跑步之旅
- 新增其他训练以锻炼力量
- 聆听身体的诉求
“
如果感到疼痛，就要大肆庆祝一番，因为这代表你得到了充分的训练。
Chris Bennett
Nike 跑步全球总教练
保持浪漫氛围
庆祝每一次启程开跑
太早而且床太温暖爬不起来？或只想躺在沙发上好好休息，消除一天的疲劳？但你还是系好鞋带准备开跑了。每次跑步最痛苦的时刻就是一开始。“花一点时间来表扬一下自己”，教练说，“跑完第一个 100 码后，之后就会很轻松了”。
拥抱状态不佳的跑步之旅
肺腑之言：你每次跑步也许不会像传奇跑者般厉害，但这完全没有关系。教练说：“如果你想衡量成功与进步，最好的方式就是跑完很糟糕的跑步，这样可以铸就强悍身心”。
新增其他训练以锻炼力量
“健康需要悉心维持，”教练说。锻炼那些无法通过跑步增强的肌肉，可以帮助你跑得更久、更远。核心肌群训练、臀部力量增强训练和上半身健体强身训练都是应对吸收跑步冲击力的基础训练。Nike Training Club 囊括专为锻炼力量及平衡感和提升柔韧性的训练计划。
聆听身体的诉求
一顿长跑后的丰盛早餐？去吃吧。需要躺在地上休息 10 分钟？这也没问题。“保持跑步的热情，最重要的是乐趣，”教练说，“庆祝是恢复过程不可或缺的要素”。至少也要花一点时间来感激身体具备的能力。