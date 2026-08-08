庆祝每一次启程开跑

太早而且床太温暖爬不起来？或只想躺在沙发上好好休息，消除一天的疲劳？但你还是系好鞋带准备开跑了。每次跑步最痛苦的时刻就是一开始。“花一点时间来表扬一下自己”，教练说，“跑完第一个 100 码后，之后就会很轻松了”。

拥抱状态不佳的跑步之旅

肺腑之言：你每次跑步也许不会像传奇跑者般厉害，但这完全没有关系。教练说：“如果你想衡量成功与进步，最好的方式就是跑完很糟糕的跑步，这样可以铸就强悍身心”。

新增其他训练以锻炼力量

“健康需要悉心维持，”教练说。锻炼那些无法通过跑步增强的肌肉，可以帮助你跑得更久、更远。核心肌群训练、臀部力量增强训练和上半身健体强身训练都是应对吸收跑步冲击力的基础训练。Nike Training Club 囊括专为锻炼力量及平衡感和提升柔韧性的训练计划。

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聆听身体的诉求

一顿长跑后的丰盛早餐？去吃吧。需要躺在地上休息 10 分钟？这也没问题。“保持跑步的热情，最重要的是乐趣，”教练说，“庆祝是恢复过程不可或缺的要素”。至少也要花一点时间来感激身体具备的能力。