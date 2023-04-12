Kipchoge 系列

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实现目标，需要勇气、意志力、信念的支撑才能克服一切、奋勇前行。穿上 Kipchoge Capsule 全新系列，与马拉松世界纪录保持者埃鲁德·基普乔格一起挑战极限，突破自我。该系列配色灵感源于他的肯尼亚血统，结合 Nike 在跑步鞋和服装方面的新创意，助你发掘自己的无限潜力。突破极限，你我一起来挑战。

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