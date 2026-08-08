解密「全新飞马」
它会一直挺你，给你动力
REACT 泡绵中底，迅速回弹，
加上前后掌分离的 ZOOM AIR 气垫，
前掌助推向前，后掌提供缓震，
每一步都挺你。
它懂你不想被束缚
牢固耐久的网眼鞋面，
更轻更透气，
摆脱足部负担，
助你轻盈去跑。
它总是稳得住，从不掉链子
FLYWIRE 科技
精准定位双足需要支撑的部位，
结合中足绑带，稳固贴合双脚，
跟你搭档绝不掉队。
耐克飞马跑鞋系列一直陪伴着坚持跑步的人，
从气喘吁吁的第一跑，到脚下带风的每一跑。
全新升级的39代飞马，将继续陪你一路跑下去。
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每一步都挺你。
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