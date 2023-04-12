    全新飞马Pegasus39，陪你一路跑下去

    39年来，有一位搭档陪着全世界的跑者，跑过了百万公里。它是飞马，Nike最长寿的跑鞋系列，它一直陪着那些坚持跑步的人跑出强健、乐观和想都不曾想的自己。

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    解密「全新飞马」

    它会一直挺你，给你动力

    REACT 泡绵中底，迅速回弹，
    加上前后掌分离的 ZOOM AIR 气垫，
    前掌助推向前，后掌提供缓震，
    每一步都挺你。

    它懂你不想被束缚

    牢固耐久的网眼鞋面，
    更轻更透气，
    摆脱足部负担，
    助你轻盈去跑。

    它总是稳得住，从不掉链子

    FLYWIRE 科技
    精准定位双足需要支撑的部位，
    结合中足绑带，稳固贴合双脚，
    跟你搭档绝不掉队。

    耐克飞马跑鞋系列一直陪伴着坚持跑步的人，
    从气喘吁吁的第一跑，到脚下带风的每一跑。
    全新升级的39代飞马，将继续陪你一路跑下去。

    全新飞马Pegasus39，陪你一路跑下去

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    • 专家支招！流产后如何科学运动

      Nike (M) 孕妈系列匠心呈献

      温馨运动指南 协助流产后的身体恢复

      一旦你准备好了，运动不但有助激活身心，还能让你有效舒缓压力和排解悲伤。

    • 专家支招！孕期前三个月如何缓解疲劳

      Nike (M) 孕妈系列匠心呈献

      简单几招赋能调息，缓解孕期前三个月的疲惫感

      孕期感到疲惫不堪？这种症状虽然很正常，却也有缓解的办法，让你不必苦苦忍受。Nike 专家这就为你支招。

    • 坚持训练计划，保持健康的秘诀

      训练

      5 个妙招，助你重拾健康习惯

      想要养成健康习惯并一直坚持下去？这份阶段性的计划将带你一步步向着目标前进。

    • 善用科学的训练方法，增加跑步里程

      训练

      跑更远的科学门道

      想要提升跑步表现，充分享受跑步乐趣？参考这份指南，即刻自信开跑。

    • 精神疲劳会对你的运动能力造成消极影响

      训练

      训练别「费脑」

      大脑也会累？那是它给你发出该歇歇了的信号。碰到这种状况时，不放试试以下招数，把压力转化成动力。

    • 感觉失去了动力?这些心理策略可以助你快速找回激情

      训练

      如何让训练动力回血？

      感觉失去了动力？这些心理策略可以助你快速找回激情。

    • 降低风险：以科学的训练方式开启计划

      训练

      重启训练，做对了更重要

      如果你的日常训练停滞已久，该如何以正确的方式循序渐进重启训练？一起来看看吧。

    • 比赛对每个人来说都是一场勇气的较量

      训练

      如何学会自我肯定？

      北卡罗来纳大学的考特尼·班格（Courtney Banghart）教练为一名表现优秀却不自信的篮球员及时助攻，帮助她学会自我肯定。

    • 一名运动员怎么样在起跑线上克服恐慌？

      训练

      如何在起跑线上克服恐慌，保持冷静？

      这位大学生运动员迫不及待地想要跑……离赛场。埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）的教练帕特里克·桑（Patrick Sang）为他带来了一些实用的建议。

    • 拉近和家人的距离，帮助他们理解你的爱好

      训练

      如何才能让父母学会放手？

      一名年轻的跑步运动员因为父母的压力而减少对跑步的热情。埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）的教练帕特里克·桑（Patrick Sang）为此提供了一些指导与建议。

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