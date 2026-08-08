跑步课程

每当你出门跑步时，脑海里总会浮现自家爱犬独自蜷缩在沙发上的景象。狗狗忧伤的小眼睛就像是在对你说：“为什么不带我一起出门呢？”其实，你也想带它出门，可是带爱犬跑步并不是一件简单的事。

Nike 跑步全球总教练Chris Bennett 表示：“很多狗狗喜欢跑步，但它们不一定知道如何跑步。”在抓上牵引绳带着爱犬出门跑步前，先了解以下注意事项。