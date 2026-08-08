跑步课程
如何携爱犬一起畅跑
每当你出门跑步时，脑海里总会浮现自家爱犬独自蜷缩在沙发上的景象。狗狗忧伤的小眼睛就像是在对你说：“为什么不带我一起出门呢？”其实，你也想带它出门，可是带爱犬跑步并不是一件简单的事。
Nike 跑步全球总教练Chris Bennett 表示：“很多狗狗喜欢跑步，但它们不一定知道如何跑步。”在抓上牵引绳带着爱犬出门跑步前，先了解以下注意事项。
- 由你的爱犬确定配速
- 准备好双份的水
- 使用可调节的牵引绳
- 在初期进行短距离跑
- 狗狗并不都是跑步健将
- 确保爱犬的安全
“
准备好一些小零食，在跑完步后作为犒赏，毕竟你们总会想庆祝一下。
Chris Bennett
Nike 跑步全球总教练
跑前调查
狗狗不都是跑步健将
像哈巴狗和拳师犬这类短鼻品种的狗狗并不擅长跑步，短腿的柯基犬也是如此，有些品种的狗狗更是对跑步完全不感兴趣。“你需要了解你的爱犬，知道它的体能极限。”建议通过咨询专业宠物机构或饲养师，深入了解你的爱犬品种是否适合进行剧烈运动。
确保爱犬的安全
对狗狗进行训练，确保它靠着你跑步，避免你被牵引绳绊倒。最好是让狗狗沿着小径或小路外侧跑，让它和其他跑者保持一段距离。随时留意跑步的路面，例如在炎热的天气，柏油马路可能会导致狗狗的爪子被灼伤。