吴俊炜起初关注广州足球时，主场还是越秀山球场。恒大几乎从“零”开始，抱着追求胜利的执念一路驰骋。一时间，身披“广州红”的人越来越多，但能坚持下来并“穿”出球衣展的，只有吴俊炜。2016年，他以最有共鸣的恒大球衣为核心，和朋友们办了一场球衣分享会，吸引了众多球迷进入球衣文化的世界。

“希望每一个球员，都能健健康康的，这样才能踢更多比赛。这两年我们受到了很多伤病的问题，只要大家保持健康，九冠不是问题，亚冠也不是问题。”



“我是很执着的人，希望通过自己能够让大家知道，一件恒大球衣怎么和自己的穿衣风格相搭配。”