球衣文化的践行者
吴俊炜 —— 体育公司传媒总监
“球队以前因为种种因素降了级，然后再到夺冠，这些是其他球队没经历过的，这是一种坚持。”
吴俊炜起初关注广州足球时，主场还是越秀山球场。恒大几乎从“零”开始，抱着追求胜利的执念一路驰骋。一时间，身披“广州红”的人越来越多，但能坚持下来并“穿”出球衣展的，只有吴俊炜。2016年，他以最有共鸣的恒大球衣为核心，和朋友们办了一场球衣分享会，吸引了众多球迷进入球衣文化的世界。
“希望每一个球员，都能健健康康的，这样才能踢更多比赛。这两年我们受到了很多伤病的问题，只要大家保持健康，九冠不是问题，亚冠也不是问题。”
“我是很执着的人，希望通过自己能够让大家知道，一件恒大球衣怎么和自己的穿衣风格相搭配。”
2019年，他把热爱延伸到微博，独创球衣话题#STANLEYPAPER#，分享球迷身着球衣的现场助威瞬间。随着球迷们主动在微博中找自己的身影，话题曝光量到达百万。
通过自己日积月累的行动，帮助国内球衣文化的氛围越来越好，这就是吴俊炜心中的“最好”。
流淌蓝色血液的伴侣
孙寅峰 袁菲洁 —— 上海绿地申花队球迷夫妻
“我们是穿着申花球衣拍婚纱照的，因为申花是我们共同的热爱。”
孙寅峰和袁菲洁因为申花而走到了一起。2016 年 7 月 24 日，申花十几年来首次在山东鲁能客场全取三分，为纪念这场能“吹一辈子”的逆袭比赛，远征现场的孙寅峰夫妇，立刻选定来年7月24日作为两人的领证日，让申花成为他们结缘的标记。
“希望球队在联赛成绩上有所好转，经过之前的动荡后，希望能够触底反弹。”
“夏天我七天能穿不同的球衣，冬天就换风雨衣配围巾，表明我是申花球迷，很自豪。”
在他们的家里，150 多条围巾，40 多件球衣，还有加起来几十件的训练服、N98 和风雨衣是他们独一无二的家庭装饰，更是他们对申花忠诚守候、狂热不息的诠释。
最飒硬核女鼓手
陈斯 —— “绿色狂飙”球迷会成员
“国安是一种不服输的精神，即使争不上也要跟你争。为国安敲鼓我有一种责任感和使命感，很开心。”
工体的东看台上有一台助威永动机，她就是陈斯。当她擂起雷鸣般的鼓声时，你会忘记她是个软妹子，只会忍不住地感叹：这，就是国安人。
“希望大家 2020 年一切都好，所有球员都保护好自己，不要受伤。“
“即使暂时落后，擂鼓就要从比赛开始到结束，对球队的支持一定要从头到尾。”
哪怕自己只有绵薄之力，为了球队也要用尽全部力气，即使球队落后，她依然抬头挺胸，用热情去鼓舞所爱的球队。这是北京国安教会她的道理，也是她赠还给国安的全力热爱。
红色正能量的女足未来
张夏涵 —— 上海上港集团队小球迷
“我还记得我一年级发烧时看的那场球，那天下暴雨，上港 3 : 2 重庆，最后是武磊哥哥绝杀，我超开心，都忘记身体不舒服了。”
张增胜是上海上港的资深球迷，每年都有8 – 10批的朋友被他带去看比赛。而受他影响最深的是他的女儿 —— 张夏涵。在夏涵很小的时候，张增胜去现场看比赛就会把她带到球场，谁知道她便这样爱上了足球。才幼儿园大班，小夏涵就开始接受专业化的训练。
自此之后，小夏涵便开启了每天训练、每周踢比赛的生活。紧凑高压的安排并没减少她对上港的热爱，她仍然坚持去主场给上港助威，暑假也会远征 1 - 2 次，即使在不能比赛的日子里，也关注着上港的每个动向。
“我的目标是：进入国家队，去踢世界杯，为中国女足的发展努力拼搏！“
“我尽量不要身体对抗，走小快灵路线，通过边路突破，用脑子踢球。”
武磊是小夏涵最喜欢的球员。她听说，武磊小时候虽然个头很小，但总是和高年级一起训练比赛，这激励了同样小个子的张夏涵。每次面对困难，她总是用活泼开朗的性格去克服、去超越。
这份对足球的纯粹热爱，让她下定决心长大后要代表国家征战世界舞台。张爸爸希望女儿能一步步努力实现自己的目标，传承上港脚踏实地的精神。