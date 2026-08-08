变废为宝的 Space Hippie

我们的使命简单明确：致力于以最少的碳足迹打造鞋款。要如何实现这一目标呢？答案是对废料加以利用。每双 Space Hippie 运动鞋所含的回收再利用废料占整体重量的 25% 至 50%。曾经，人们认为这样行不通，也没人能做到。但是 Space Hippie 的问世就是强有力的证明。



Nike 始终致力于排除万难，设计出最好的鞋子。当下，我们正面临气候问题的挑战，所以一双好的鞋子必须在设计时融入环保理念，这意味着能源的消耗会更低，产生的废料会更少，并且整双鞋里里外都会选用对环境影响更小的设计。作为创造者，我们需要重构材料的来源、产品的制造并改进我们的设计，在 Nike 开启一种全新的设计方式。