 
中国队 Nike 男子足球套头连帽衫 - 深队红/夜褐红/黑

中国队

Nike 男子足球套头连帽衫

28% 折让

中国队 Nike 男子足球套头连帽衫柔软舒适，散发经典风范，塑就中国队球迷的理想佳选。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验。


  • 显示颜色： 深队红/夜褐红/黑
  • 款式： FJ7334-613

中国队

28% 折让

中国队 Nike 男子足球套头连帽衫柔软舒适，散发经典风范，塑就中国队球迷的理想佳选。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验。

产品细节

  • 抽绳风帽设计
  • 罗纹袖口和下摆
  • 正面口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深队红/夜褐红/黑
  • 款式： FJ7334-613

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。