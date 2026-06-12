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中国队 Academy Pro Nike Dri-FIT 男子速干赛前足球短袖上衣 - 狂欢节配色/上升翠绿/亮深红/赭黄

中国队 Academy Pro

Nike Dri-FIT 男子速干赛前足球短袖上衣

¥499
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在攻克基础训练后，穿上中国队 Academy Pro Nike Dri-FIT 男子速干赛前足球短袖上衣，继续精进，让球技跃升新层级。修身版型结合导湿速干技术，在比赛升温之际帮助身体保持干爽。


  • 显示颜色： 狂欢节配色/上升翠绿/亮深红/赭黄
  • 款式： IH1667-441

中国队 Academy Pro

¥499

在攻克基础训练后，穿上中国队 Academy Pro Nike Dri-FIT 男子速干赛前足球短袖上衣，继续精进，让球技跃升新层级。修身版型结合导湿速干技术，在比赛升温之际帮助身体保持干爽。

产品细节

  • 衣领和袖口内侧采用罗纹设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 狂欢节配色/上升翠绿/亮深红/赭黄
  • 款式： IH1667-441

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