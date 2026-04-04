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中国队 Standard Issue
Nike Dri-FIT 男子速干足球套头连帽衫
¥699
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。中国队 Standard Issue Nike Dri-FIT 男子速干足球套头连帽衫采用 Dri-FIT 技术和非起绒法式毛圈面料，塑就百搭风范。
- 显示颜色： 队红/亮深红
- 款式： IB6307-677
中国队 Standard Issue
¥699
Nike Standard Issue 系列，经典风范邂逅现代性能。中国队 Standard Issue Nike Dri-FIT 男子速干足球套头连帽衫采用 Dri-FIT 技术和非起绒法式毛圈面料，塑就百搭风范。
产品细节
- 右侧拉链口袋
- 罗纹袖口和下摆
- "NIKE STANDARD ISSUE" 梭织标签
- 面料/连帽里料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 队红/亮深红
- 款式： IB6307-677
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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