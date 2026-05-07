 
第 1 张图片，共 6 张图片
中国队 Tech Nike 男子足球梭织夹克 - 亮深红/队红/赭黄

中国队 Tech

Nike 男子足球梭织夹克

¥1,099
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

这款宽松的中国队 Tech Nike 男子足球梭织夹克采用弹性起皱面料制成，方便叠搭。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。


  • 显示颜色： 亮深红/队红/赭黄
  • 款式： IV3269-635

中国队 Tech

¥1,099

这款宽松的中国队 Tech Nike 男子足球梭织夹克采用弹性起皱面料制成，方便叠搭。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。

产品细节

  • 包边拉链插手口袋
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亮深红/队红/赭黄
  • 款式： IV3269-635

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。