第 1 张图片，共 6 张图片
中国队 Tech
Nike 男子足球梭织夹克
¥1,099
这款宽松的中国队 Tech Nike 男子足球梭织夹克采用弹性起皱面料制成，方便叠搭。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
- 显示颜色： 亮深红/队红/赭黄
- 款式： IV3269-635
中国队 Tech
¥1,099
这款宽松的中国队 Tech Nike 男子足球梭织夹克采用弹性起皱面料制成，方便叠搭。V 字形设计线条灵感源自经典 Nike Windrunner 运动夹克，肘部采用立体剪裁，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。
产品细节
- 包边拉链插手口袋
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 亮深红/队红/赭黄
- 款式： IV3269-635
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。