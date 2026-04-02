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中国队 Nike Tech 男子足球梭织长裤 - 黑/赭黄

中国队

Nike Tech 男子足球梭织长裤

¥949
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中国队 Nike Tech 男子足球梭织长裤采用轻盈弹性面料，结合标准版型和裤脚外侧拉链设计。两侧配有包边拉链口袋，膝盖部位采用立体剪裁，弹性腰部搭配波洛风格抽绳，塑造经典的 Nike Tech 造型。


  • 显示颜色： 黑/赭黄
  • 款式： IH0725-010

中国队

¥949

中国队 Nike Tech 男子足球梭织长裤采用轻盈弹性面料，结合标准版型和裤脚外侧拉链设计。两侧配有包边拉链口袋，膝盖部位采用立体剪裁，弹性腰部搭配波洛风格抽绳，塑造经典的 Nike Tech 造型。

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/赭黄
  • 款式： IH0725-010

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