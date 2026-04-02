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中国队
Nike Tech 男子足球梭织长裤
¥949
中国队 Nike Tech 男子足球梭织长裤采用轻盈弹性面料，结合标准版型和裤脚外侧拉链设计。两侧配有包边拉链口袋，膝盖部位采用立体剪裁，弹性腰部搭配波洛风格抽绳，塑造经典的 Nike Tech 造型。
- 显示颜色： 黑/赭黄
- 款式： IH0725-010
中国队
¥949
中国队 Nike Tech 男子足球梭织长裤采用轻盈弹性面料，结合标准版型和裤脚外侧拉链设计。两侧配有包边拉链口袋，膝盖部位采用立体剪裁，弹性腰部搭配波洛风格抽绳，塑造经典的 Nike Tech 造型。
产品细节
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/赭黄
- 款式： IH0725-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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