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俄克拉荷马城雷霆队 Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣 - 信号蓝

俄克拉荷马城雷霆队 Icon Edition

Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣

¥599

Icon Edition 球衣采用球队醒目的主色设计，彰显球队的丰富历史传统和经典形象。俄克拉荷马城雷霆队 Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用优质双面针织面料，搭配经典版型，缔造出众风范。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 信号蓝
  • 款式： IH2144-403

俄克拉荷马城雷霆队 Icon Edition

¥599

Icon Edition 球衣采用球队醒目的主色设计，彰显球队的丰富历史传统和经典形象。俄克拉荷马城雷霆队 Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用优质双面针织面料，搭配经典版型，缔造出众风范。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

其他细节

  • 双面针织网眼布面料结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适
  • 后身垂坠式下摆，提供出色包覆

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 信号蓝
  • 款式： IH2144-403

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