Icon Edition 球衣采用球队醒目的主色设计，彰显球队的丰富历史传统和经典形象。俄克拉荷马城雷霆队 Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用优质双面针织面料，搭配经典版型，缔造出众风范。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

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