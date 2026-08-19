球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。俄克拉荷马城雷霆队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。

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