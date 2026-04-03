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俄克拉荷马城雷霆队 Icon Edition
Nike NBA Jersey 幼童球衣
¥469
俄克拉荷马雷霆队 Icon Edition Nike NBA Jersey 幼童球衣，让孩子尽情为挚爱球队呐喊助威。球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布。
- 显示颜色： 信号蓝
- 款式： IV0589-403
俄克拉荷马城雷霆队 Icon Edition
¥469
俄克拉荷马雷霆队 Icon Edition Nike NBA Jersey 幼童球衣，让孩子尽情为挚爱球队呐喊助威。球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 信号蓝
- 款式： IV0589-403
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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