Association Edition 球衣以白色为底色，传递所有 NBA 球队的共同信念。克利夫兰骑士队 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队配色和图案以及导湿速干的轻盈网眼布。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。

显示颜色： 白色

款式： DN2073-108