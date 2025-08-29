切尔西足球俱乐部 Nike Total 90 男子足球T恤以 21 世纪初的动感时尚和个性风潮为灵感，重现该时代经典球衣的复古风范。

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。 该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

