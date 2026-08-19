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印第安纳步行者队 Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
25% 折让
球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。印第安纳步行者队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。
- 显示颜色： 大学深蓝
- 款式： DN2007-424
印第安纳步行者队 Icon Edition
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球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。印第安纳步行者队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 透气网眼布，助你在球场内外保持清爽
产品细节
- 热加工工艺图案
- 下摆添加运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学深蓝
- 款式： DN2007-424
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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