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印第安纳步行者队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 大学深蓝

印第安纳步行者队 Icon Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

20% 折让

球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。印第安纳步行者队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。


  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： DN2007-424

印第安纳步行者队 Icon Edition

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球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。印第安纳步行者队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 透气网眼布，助你在球场内外保持清爽

产品细节

  • 热加工工艺图案
  • 下摆添加运动员标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： DN2007-424

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