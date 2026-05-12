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国际米兰足球俱乐部 x ACG
Nike 男子速干足球T恤
10% 折让
耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG Nike 男子速干足球T恤采用针织面料，打造干爽舒适的穿着感受，可轻松叠搭其他单品。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF0513-100
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产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF0513-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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