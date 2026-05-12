耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG Nike 男子速干足球T恤采用针织面料，打造干爽舒适的穿着感受，可轻松叠搭其他单品。

显示颜色： 白色

款式： IF0513-100