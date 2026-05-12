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国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE Nike Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒足球长裤 - 白色/安全橙/白色

国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE

Nike Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒足球长裤

10% 折让

耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE Nike Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒足球长裤采用宽松版型，结合保暖技术，打造温暖包覆体验。


  • 显示颜色： 白色/安全橙/白色
  • 款式： IM1449-100

国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE

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耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE Nike Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒足球长裤采用宽松版型，结合保暖技术，打造温暖包覆体验。

征服严寒

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。

源于户外

Canwell Glacier 长裤起初在阿拉斯加坎威尔冰川进行测试，该版本具有相同保暖技术，并且增加了国际米兰的细节。

其他细节

  • 平式锁缝缝线设计，让接缝处平整而不臃肿
  • 拉链插手口袋，便于安全存放基本装备

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 面料/背后面料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色/安全橙/白色
  • 款式： IM1449-100

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