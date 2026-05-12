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国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE
Nike Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒足球长裤
10% 折让
耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE Nike Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒足球长裤采用宽松版型，结合保暖技术，打造温暖包覆体验。
- 显示颜色： 白色/安全橙/白色
- 款式： IM1449-100
国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE
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耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE Nike Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒足球长裤采用宽松版型，结合保暖技术，打造温暖包覆体验。
征服严寒
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。
源于户外
Canwell Glacier 长裤起初在阿拉斯加坎威尔冰川进行测试，该版本具有相同保暖技术，并且增加了国际米兰的细节。
其他细节
- 平式锁缝缝线设计，让接缝处平整而不臃肿
- 拉链插手口袋，便于安全存放基本装备
产品细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 面料/背后面料：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 白色/安全橙/白色
- 款式： IM1449-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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