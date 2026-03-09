国际米兰足球俱乐部 x ACG PrimaLoft® "Skull Peak" SE
Nike Storm-FIT 男子防风拒水夹克
¥1,899
耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG PrimaLoft® "Skull Peak" SE Nike Storm-FIT 男子防风拒水夹克采用全长挡风片以防冷空气透过拉链侵入，胸前加大口袋，让你轻松存取物品。
- 显示颜色： 超蓝/黑/安全橙
- 款式： IB3848-413
国际米兰足球俱乐部 x ACG PrimaLoft® "Skull Peak" SE
¥1,899
耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG PrimaLoft® "Skull Peak" SE Nike Storm-FIT 男子防风拒水夹克采用全长挡风片以防冷空气透过拉链侵入，胸前加大口袋，让你轻松存取物品。
贴心防护
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防风拒水性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。PrimaLoft® 填充物，轻盈保暖。
源于户外
“Skull Peak”夹克起初专为应对美国阿拉斯加中部的严酷环境而设计，那里以浓雾、午夜阳光和极低温度而闻名。该版本具有相同的特征和技术，但增加了国际米兰的细节。
产品细节
- 风帽背面搭配可调节松紧抽绳
- 可调式袖口
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 超蓝/黑/安全橙
- 款式： IB3848-413
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。