国际米兰足球俱乐部 x ACG PrimaLoft® "Skull Peak" SE

¥1,899

耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG PrimaLoft® "Skull Peak" SE Nike Storm-FIT 男子防风拒水夹克采用全长挡风片以防冷空气透过拉链侵入，胸前加大口袋，让你轻松存取物品。

贴心防护 Nike Storm-FIT 技术具备出众的防风拒水性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。PrimaLoft® 填充物，轻盈保暖。 源于户外 “Skull Peak”夹克起初专为应对美国阿拉斯加中部的严酷环境而设计，那里以浓雾、午夜阳光和极低温度而闻名。该版本具有相同的特征和技术，但增加了国际米兰的细节。