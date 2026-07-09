国际米兰足球俱乐部 Away Nike Sportswear 男子短袖球衣采用柔软的棉料，将运动美学与海滩风情巧妙融合，打造出不止比赛日的日常出街造型。采用纽扣开襟设计，融入精致的刺绣细节与贴片元素，为经典棒球球衣版型注入清爽风格。

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