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圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥699
球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自文班亚马等职业球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DN2022-015
圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) Icon Edition
¥699
球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自文班亚马等职业球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 透气网眼布，助你在球场内外保持清爽
产品细节
- 显示颜色： 黑
- 款式： DN2022-015
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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