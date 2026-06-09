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圣安东尼奥马刺队 Essentials City Edition
Nike NBA 男子短袖T恤
¥259
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此配色当前无货
你是圣安东尼奥马刺队的忠实拥趸，从未改变初心。穿上圣安东尼奥马刺队 Essentials City Edition Nike NBA 男子短袖T恤，展现球队荣耀。该棉质T恤非凡柔软，方便日常穿着，尽显球队风采。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV5684-010
圣安东尼奥马刺队 Essentials City Edition
¥259
你是圣安东尼奥马刺队的忠实拥趸，从未改变初心。穿上圣安东尼奥马刺队 Essentials City Edition Nike NBA 男子短袖T恤，展现球队荣耀。该棉质T恤非凡柔软，方便日常穿着，尽显球队风采。
其他细节
日常棉料，柔软轻盈
产品细节
- 罗纹领口
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV5684-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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