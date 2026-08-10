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Nike 大童加绒篮球长裤 - 黑/白色/白色

Nike

大童加绒篮球长裤

¥429

篮球与时尚向来密不可分。这款 Nike 大童加绒篮球长裤兼顾造型与实穿，采用超宽松版型，并沿袭经典篮球长裤的裤腿外侧按扣设计，可根据喜好调整裤型，以方便展示你喜爱的球鞋。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： IO3382-010

Nike

¥429

篮球与时尚向来密不可分。这款 Nike 大童加绒篮球长裤兼顾造型与实穿，采用超宽松版型，并沿袭经典篮球长裤的裤腿外侧按扣设计，可根据喜好调整裤型，以方便展示你喜爱的球鞋。

其他细节

  • 针织面料表面触感顺滑，内里经加绒处理，质感柔软，打造可轻松叠搭的温暖佳选
  • 裤腿两侧融入按扣，方便调整造型

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： IO3382-010

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