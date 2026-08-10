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Nike
大童加绒篮球长裤
¥429
篮球与时尚向来密不可分。这款 Nike 大童加绒篮球长裤兼顾造型与实穿，采用超宽松版型，并沿袭经典篮球长裤的裤腿外侧按扣设计，可根据喜好调整裤型，以方便展示你喜爱的球鞋。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IO3382-010
Nike
¥429
篮球与时尚向来密不可分。这款 Nike 大童加绒篮球长裤兼顾造型与实穿，采用超宽松版型，并沿袭经典篮球长裤的裤腿外侧按扣设计，可根据喜好调整裤型，以方便展示你喜爱的球鞋。
其他细节
- 针织面料表面触感顺滑，内里经加绒处理，质感柔软，打造可轻松叠搭的温暖佳选
- 裤腿两侧融入按扣，方便调整造型
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IO3382-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。