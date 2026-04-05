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Nike 大童排扣篮球长裤 - 黑/白色

Nike

大童排扣篮球长裤

21% 折让

Nike 大童排扣篮球长裤采用宽松版型，助你蓄势待发，随时迎战。轻盈网眼布，塑就出众透气性；裤腿外侧融入按扣设计，方便调节造型，彰显经典运动风范。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5244-010

Nike

21% 折让

Nike 大童排扣篮球长裤采用宽松版型，助你蓄势待发，随时迎战。轻盈网眼布，塑就出众透气性；裤腿外侧融入按扣设计，方便调节造型，彰显经典运动风范。

其他细节

  • 轻盈面料，清爽舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 轻盈针织里料，提升包覆效果
  • 裤腿外侧融入按扣设计，打造经典热身造型和多变穿搭风格

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 弹性裤管口
  • 侧边口袋设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5244-010

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