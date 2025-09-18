Nike
女子高尔夫翻领T恤连衣裙
21% 折让
穿上 Nike 女子高尔夫翻领T恤连衣裙，升级你的球场装备。 此翻领T恤连衣裙采用珠地布面料，结合褶裥裙摆设计，塑就舒适畅动，彰显不凡格调。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IF8523-133
Nike
产品细节
- 四扣式前襟
- 背面上方饰有 Nike Golf 印花标志
- 左袖印有耐克勾标志
- 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。 下摆：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
