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Nike 婴童凉感口袋T恤和短裤套装 - 杏茶色

Nike

婴童凉感口袋T恤和短裤套装

11% 折让

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此配色当前无货

Nike 婴童凉感口袋T恤和短裤套装采用混纺面料，为小宝贝打造休闲自在的穿着体验。T恤采用落肩设计，营造轻松穿着感，胸部口袋饰有刺绣标志，增添纹理质感。短裤结合便利大口袋和弹性腰部设计，让小宝贝自由畅玩。


  • 显示颜色： 杏茶色
  • 款式： II3481-297

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11% 折让

Nike 婴童凉感口袋T恤和短裤套装采用混纺面料，为小宝贝打造休闲自在的穿着体验。T恤采用落肩设计，营造轻松穿着感，胸部口袋饰有刺绣标志，增添纹理质感。短裤结合便利大口袋和弹性腰部设计，让小宝贝自由畅玩。

其他细节

  • 大口袋配有隐藏式按扣，便于安全存储小物件
  • 两件单品均采用凉感面料，助小宝贝舒适畅动
  • 两件单品均可与小宝贝衣橱里的其他单品混搭

产品细节

  • T恤/短裤：50% 粘胶纤维/42% 锦纶/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色
  • 款式： II3481-297

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