Nike 婴童凉感口袋T恤和短裤套装采用混纺面料，为小宝贝打造休闲自在的穿着体验。T恤采用落肩设计，营造轻松穿着感，胸部口袋饰有刺绣标志，增添纹理质感。短裤结合便利大口袋和弹性腰部设计，让小宝贝自由畅玩。

Nike 婴童凉感口袋T恤和短裤套装采用混纺面料，为小宝贝打造休闲自在的穿着体验。T恤采用落肩设计，营造轻松穿着感，胸部口袋饰有刺绣标志，增添纹理质感。短裤结合便利大口袋和弹性腰部设计，让小宝贝自由畅玩。

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