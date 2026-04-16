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Nike
婴童凉感口袋T恤和短裤套装
11% 折让
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此配色当前无货
Nike 婴童凉感口袋T恤和短裤套装采用混纺面料，为小宝贝打造休闲自在的穿着体验。T恤采用落肩设计，营造轻松穿着感，胸部口袋饰有刺绣标志，增添纹理质感。短裤结合便利大口袋和弹性腰部设计，让小宝贝自由畅玩。
- 显示颜色： 杏茶色
- 款式： II3481-297
Nike
11% 折让
Nike 婴童凉感口袋T恤和短裤套装采用混纺面料，为小宝贝打造休闲自在的穿着体验。T恤采用落肩设计，营造轻松穿着感，胸部口袋饰有刺绣标志，增添纹理质感。短裤结合便利大口袋和弹性腰部设计，让小宝贝自由畅玩。
其他细节
- 大口袋配有隐藏式按扣，便于安全存储小物件
- 两件单品均采用凉感面料，助小宝贝舒适畅动
- 两件单品均可与小宝贝衣橱里的其他单品混搭
产品细节
- T恤/短裤：50% 粘胶纤维/42% 锦纶/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色
- 款式： II3481-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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