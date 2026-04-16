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Nike 婴童凉感速干休闲基本款全长拉链开襟连帽衫防晒衣 - 帆白

Nike

婴童凉感速干休闲基本款全长拉链开襟连帽衫防晒衣

15% 折让

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Nike 婴童凉感速干休闲基本款全长拉链开襟连帽衫防晒衣采用弹性针织面料，结合开放式下摆剪裁，缔造暖天舒适穿着体验。袖口拇指孔和全长拉链开襟设计，塑就小宝贝的日常轮换佳选。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IM4472-133

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Nike 婴童凉感速干休闲基本款全长拉链开襟连帽衫防晒衣采用弹性针织面料，结合开放式下摆剪裁，缔造暖天舒适穿着体验。袖口拇指孔和全长拉链开襟设计，塑就小宝贝的日常轮换佳选。

产品细节

  • UPF 40+
  • 84% 锦纶/16% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IM4472-133

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