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Nike
婴童凉感速干休闲基本款全长拉链开襟连帽衫防晒衣
15% 折让
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此配色当前无货
Nike 婴童凉感速干休闲基本款全长拉链开襟连帽衫防晒衣采用弹性针织面料，结合开放式下摆剪裁，缔造暖天舒适穿着体验。袖口拇指孔和全长拉链开襟设计，塑就小宝贝的日常轮换佳选。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IM4472-133
Nike
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Nike 婴童凉感速干休闲基本款全长拉链开襟连帽衫防晒衣采用弹性针织面料，结合开放式下摆剪裁，缔造暖天舒适穿着体验。袖口拇指孔和全长拉链开襟设计，塑就小宝贝的日常轮换佳选。
产品细节
- UPF 40+
- 84% 锦纶/16% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IM4472-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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