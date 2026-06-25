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Nike
婴童法式毛圈圆领上衣和长裤套装
¥299
这款 Nike 婴童法式毛圈圆领上衣和长裤套装采用柔软法式毛圈针织面料，为小小运动员打造舒适的日常穿着体验。圆领上衣采用休闲版型，搭配落肩设计，塑就休闲体验。配套锥形剪裁长裤采用弹性腰部设计，穿着舒适自在。
- 显示颜色： 麻黄
- 款式： JF1863-274
Nike
¥299
这款 Nike 婴童法式毛圈圆领上衣和长裤套装采用柔软法式毛圈针织面料，为小小运动员打造舒适的日常穿着体验。圆领上衣采用休闲版型，搭配落肩设计，塑就休闲体验。配套锥形剪裁长裤采用弹性腰部设计，穿着舒适自在。
产品细节
- 上衣：面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。罗纹：68% 棉/29% 聚酯纤维/3% 氨纶。长裤：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 麻黄
- 款式： JF1863-274
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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