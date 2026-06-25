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Nike 婴童法式毛圈圆领上衣和长裤套装 - 麻黄

Nike

婴童法式毛圈圆领上衣和长裤套装

¥299
麻黄
深藏青
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这款 Nike 婴童法式毛圈圆领上衣和长裤套装采用柔软法式毛圈针织面料，为小小运动员打造舒适的日常穿着体验。圆领上衣采用休闲版型，搭配落肩设计，塑就休闲体验。配套锥形剪裁长裤采用弹性腰部设计，穿着舒适自在。


  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： JF1863-274

Nike

¥299

这款 Nike 婴童法式毛圈圆领上衣和长裤套装采用柔软法式毛圈针织面料，为小小运动员打造舒适的日常穿着体验。圆领上衣采用休闲版型，搭配落肩设计，塑就休闲体验。配套锥形剪裁长裤采用弹性腰部设计，穿着舒适自在。

产品细节

  • 上衣：面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。罗纹：68% 棉/29% 聚酯纤维/3% 氨纶。长裤：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： JF1863-274

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