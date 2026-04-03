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Nike 婴童网球夹克 - 白色

Nike

婴童网球夹克

¥429

这款 Nike 婴童网球夹克，专为小网球迷打造，采用轻盈顺滑的梭织锦纶混纺面料，富有弹性，缔造无拘运动体验。正面网眼拼接设计，带来额外的清爽感和透气性；落肩衣袖，塑就轻松休闲感；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身，提升包覆效果。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1712-100

Nike

¥429

这款 Nike 婴童网球夹克，专为小网球迷打造，采用轻盈顺滑的梭织锦纶混纺面料，富有弹性，缔造无拘运动体验。正面网眼拼接设计，带来额外的清爽感和透气性；落肩衣袖，塑就轻松休闲感；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身，提升包覆效果。

产品细节

  • 侧边口袋，方便小宝贝在探险途中存放随身小物件
  • 面布：90% 锦纶/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1712-100

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