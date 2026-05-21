穿上尼日利亚队 1996 Reissue Nike 男子足球运动夹克，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和复古细节，旨在向 1996 年超级雄鹰致敬。这支夺得世界冠军（1996年奥运会）的球队不仅击败了全球强队，还改变了世界对非洲足球的看法。

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