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尼日利亚队 1996 Reissue Nike 男子足球运动夹克 - 庭绿/白色/庭绿

尼日利亚队 1996 Reissue

Nike 男子足球运动夹克

10% 折让

穿上尼日利亚队 1996 Reissue Nike 男子足球运动夹克，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和复古细节，旨在向 1996 年超级雄鹰致敬。这支夺得世界冠军（1996年奥运会）的球队不仅击败了全球强队，还改变了世界对非洲足球的看法。


  • 显示颜色： 庭绿/白色/庭绿
  • 款式： II6993-310

尼日利亚队 1996 Reissue

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穿上尼日利亚队 1996 Reissue Nike 男子足球运动夹克，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和复古细节，旨在向 1996 年超级雄鹰致敬。这支夺得世界冠军（1996年奥运会）的球队不仅击败了全球强队，还改变了世界对非洲足球的看法。

其他细节

经典设计，尽显你对挚爱球队的拥趸之心

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料/外接片：100% 棉。镶嵌：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 庭绿/白色/庭绿
  • 款式： II6993-310

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