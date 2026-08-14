巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Primary Third Nike Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣可导湿速干，无论跑步、骑车、力量训练还是拉伸，皆可带来出众包覆效果，助你从容应对不同训练挑战。舒适柔软质感结合腋下透气孔眼设计，助你在训练过程中保持干爽。

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