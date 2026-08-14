巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Third Nike Repel i96 男子拒水运动夹克采用拒水面料和双向拉链开襟设计，展现你对巴萨的热爱。弹性袖口和下摆有助稳固衣身，而休闲剪裁，助你自如畅动，轻松叠搭。

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