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巴萨罗纳尔迪尼奥 2005/06 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球长袖球衣 - 健身蓝/沙漠褐红/旅行黄

巴萨罗纳尔迪尼奥 2005/06 Reissue 球迷版

Nike 男子速干足球长袖球衣

10% 折让

穿上巴萨罗纳尔迪尼奥 2005/06 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球长袖球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向罗纳尔迪尼奥 (Ronaldinho) 传奇的 2005/06 赛季致敬。经典不言而喻，若需了解更多，请深入探索。


  • 显示颜色： 健身蓝/沙漠褐红/旅行黄
  • 款式： HQ1462-471

巴萨罗纳尔迪尼奥 2005/06 Reissue 球迷版

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穿上巴萨罗纳尔迪尼奥 2005/06 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球长袖球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向罗纳尔迪尼奥 (Ronaldinho) 传奇的 2005/06 赛季致敬。经典不言而喻，若需了解更多，请深入探索。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 复刻设计，呈现球队同款细节

产品细节

  • 刺绣队徽
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身蓝/沙漠褐红/旅行黄
  • 款式： HQ1462-471

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更多信息

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