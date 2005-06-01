穿上巴萨罗纳尔迪尼奥 2005/06 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球长袖球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向罗纳尔迪尼奥 (Ronaldinho) 传奇的 2005/06 赛季致敬。经典不言而喻，若需了解更多，请深入探索。

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