 
巴萨（巴塞罗那足球俱乐部） Strike Elite Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球短袖上衣 - 明亮紫/帝王紫/中西金

巴萨（巴塞罗那足球俱乐部） Strike Elite

Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球短袖上衣

¥599

匠心设计，精益求精。巴萨（巴塞罗那足球俱乐部） Strike Elite Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球短袖上衣助你发挥出色训练表现。高热区域采用匠心排布的透气设计，结合导湿速干技术和简洁利落的修身版型，助你在比赛中自如畅动。


  • 显示颜色： 明亮紫/帝王紫/中西金
  • 款式： HJ6570-552

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。