匠心设计，精益求精。巴萨（巴塞罗那足球俱乐部） Strike Elite Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球短袖上衣助你发挥出色训练表现。高热区域采用匠心排布的透气设计，结合导湿速干技术和简洁利落的修身版型，助你在比赛中自如畅动。

匠心设计，精益求精。巴萨（巴塞罗那足球俱乐部） Strike Elite Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球短袖上衣助你发挥出色训练表现。高热区域采用匠心排布的透气设计，结合导湿速干技术和简洁利落的修身版型，助你在比赛中自如畅动。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。