巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Strike
Nike Dri-FIT 男子速干足球无袖上衣
¥399
巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Strike Nike Dri-FIT 男子速干足球无袖上衣采用别致细节设计，专为足球新星量身打造。利落修身版型，缔造无拘控球体验。 导湿速干技术助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。
- 显示颜色： 明亮紫/明亮紫/帝王紫/中西金
- 款式： HJ7733-552
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
