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巴萨 2005/06 Reissue 球迷版
Nike 男子速干足球长袖球衣
20% 折让
穿上巴萨 2005/06 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球长袖球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向巴萨俱乐部传奇人物致敬。
- 显示颜色： 健身蓝/沙漠褐红/旅行黄
- 款式： HQ1461-471
巴萨 2005/06 Reissue 球迷版
20% 折让
穿上巴萨 2005/06 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球长袖球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向巴萨俱乐部传奇人物致敬。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 复刻设计，呈现球队同款细节
产品细节
- 刺绣队徽
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 健身蓝/沙漠褐红/旅行黄
- 款式： HQ1461-471
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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