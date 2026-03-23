 
巴西队 Strike Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖训练上衣 - 浅清透蓝/浅薄荷绿/中西金

巴西队 Strike

Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖训练上衣

¥599
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巴西队 Strike Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖训练上衣采用别致细节设计，专为足球新星量身打造。修身利落版型，缔造无拘控球体验。导湿速干技术助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。


  • 显示颜色： 浅清透蓝/浅薄荷绿/中西金
  • 款式： IB4988-435

巴西队 Strike

¥599

巴西队 Strike Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖训练上衣采用别致细节设计，专为足球新星量身打造。修身利落版型，缔造无拘控球体验。导湿速干技术助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅清透蓝/浅薄荷绿/中西金
  • 款式： IB4988-435

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