巴西队 Strike
Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖训练上衣
¥599
巴西队 Strike Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖训练上衣采用别致细节设计，专为足球新星量身打造。修身利落版型，缔造无拘控球体验。导湿速干技术助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。
- 显示颜色： 浅清透蓝/浅薄荷绿/中西金
- 款式： IB4988-435
巴西队 Strike
¥599
巴西队 Strike Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖训练上衣采用别致细节设计，专为足球新星量身打造。修身利落版型，缔造无拘控球体验。导湿速干技术助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅清透蓝/浅薄荷绿/中西金
- 款式： IB4988-435
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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