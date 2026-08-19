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巴西队 Strike
Jordan Dri-FIT 男子速干足球针织训练上衣
32% 折让
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巴西队 Strike Jordan Dri-FIT 男子速干足球针织训练上衣采用别致细节设计，专为足球新星量身打造。修身版型，缔造无拘控球体验。导湿速干技术助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。
- 显示颜色： 黑/脉冲黄/红外线红 23
- 款式： IQ3293-010
巴西队 Strike
32% 折让
巴西队 Strike Jordan Dri-FIT 男子速干足球针织训练上衣采用别致细节设计，专为足球新星量身打造。修身版型，缔造无拘控球体验。导湿速干技术助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。
产品细节
- 91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/脉冲黄/红外线红 23
- 款式： IQ3293-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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