巴黎圣日耳曼

¥599

休闲温暖，出众风采

法国足球俱乐部巴黎圣日尔曼和 JORDAN 品牌续写合作传奇。巴黎圣日耳曼男子长裤采用温暖柔软的起绒面料，搭配醒目图案和贴片细节，旨在致敬联名合作伙伴关系。

Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部

国际知名足球俱乐部与全球公认的运动服装时尚品牌合作，会擦出怎样的火花？星火燎原，自然成就双赢局面。JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的这一专属合作植根于运动，彰显了街头魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，提升了运动服装文化，并为两大品牌带来全新受众。