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巴黎圣日耳曼
男子长裤
¥599
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此配色当前无货
法国足球俱乐部巴黎圣日尔曼和 JORDAN 品牌续写合作传奇。巴黎圣日耳曼男子长裤采用温暖柔软的起绒面料，搭配醒目图案和贴片细节，旨在致敬联名合作伙伴关系。
- 显示颜色： 黑/波尔多酒红色/金属色/白色
- 款式： CK9770-010
巴黎圣日耳曼
¥599
休闲温暖，出众风采
法国足球俱乐部巴黎圣日尔曼和 JORDAN 品牌续写合作传奇。巴黎圣日耳曼男子长裤采用温暖柔软的起绒面料，搭配醒目图案和贴片细节，旨在致敬联名合作伙伴关系。
其他细节
- 内里起绒面料，柔软温暖
- Paris/Jumpman 图案和缝制俱乐部徽章，彰显法国足球俱乐部与 JORDAN 品牌的联名风范
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 弹性裤管口
- 插手口袋
- 缝制巴黎圣日耳曼足球俱乐部徽章
- 刺绣 Jumpman 设计
- Paris 印花图案
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/波尔多酒红色/金属色/白色
- 款式： CK9770-010
Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部
国际知名足球俱乐部与全球公认的运动服装时尚品牌合作，会擦出怎样的火花？星火燎原，自然成就双赢局面。JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的这一专属合作植根于运动，彰显了街头魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，提升了运动服装文化，并为两大品牌带来全新受众。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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