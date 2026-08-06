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巴黎圣日耳曼男子长裤 - 黑/波尔多酒红色/金属色/白色

巴黎圣日耳曼

男子长裤

¥599

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法国足球俱乐部巴黎圣日尔曼和 JORDAN 品牌续写合作传奇。巴黎圣日耳曼男子长裤采用温暖柔软的起绒面料，搭配醒目图案和贴片细节，旨在致敬联名合作伙伴关系。


  • 显示颜色： 黑/波尔多酒红色/金属色/白色
  • 款式： CK9770-010

巴黎圣日耳曼

¥599

休闲温暖，出众风采

法国足球俱乐部巴黎圣日尔曼和 JORDAN 品牌续写合作传奇。巴黎圣日耳曼男子长裤采用温暖柔软的起绒面料，搭配醒目图案和贴片细节，旨在致敬联名合作伙伴关系。

其他细节

  • 内里起绒面料，柔软温暖
  • Paris/Jumpman 图案和缝制俱乐部徽章，彰显法国足球俱乐部与 JORDAN 品牌的联名风范

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 弹性裤管口
  • 插手口袋
  • 缝制巴黎圣日耳曼足球俱乐部徽章
  • 刺绣 Jumpman 设计
  • Paris 印花图案
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/波尔多酒红色/金属色/白色
  • 款式： CK9770-010

Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部

国际知名足球俱乐部与全球公认的运动服装时尚品牌合作，会擦出怎样的火花？星火燎原，自然成就双赢局面。JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的这一专属合作植根于运动，彰显了街头魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，提升了运动服装文化，并为两大品牌带来全新受众。

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