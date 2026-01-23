 
白金色

巴黎圣日耳曼足球俱乐部

女子速干球衣

¥849

两个标志性品牌联名打造的球衣，风格独特。无论是在球场上还是场外，巴黎圣日耳曼足球俱乐部女子速干球衣都能助你保持舒适，让你全身心投入训练。采用导湿速干技术，助你从热身到放松，都能保持清爽。


  • 显示颜色： 白金色
  • 款式： IF3824-043

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。