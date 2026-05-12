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巴黎圣日耳曼足球俱乐部男子训练T恤 - 油灰/白色

巴黎圣日耳曼足球俱乐部

男子训练T恤

20% 折让

无论是在球场上还是场外，巴黎圣日耳曼足球俱乐部男子训练T恤都能助你保持舒适，让你全身心投入训练。采用柔软针织面料，饰有巴黎圣日耳曼标志，无论在哪里运动，都能彰显你对球队的拥趸之心。


  • 显示颜色： 油灰/白色
  • 款式： IF3808-018

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产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 油灰/白色
  • 款式： IF3808-018

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