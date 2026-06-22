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巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Anthem 女子防晒速干夹克 - 白金色/浅石黑

巴黎圣日耳曼足球俱乐部

Anthem 女子防晒速干夹克

10% 折让

巴黎圣日耳曼足球俱乐部与 Jordan 品牌强强联手，势不可挡。巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Anthem 女子防晒速干夹克采用导湿速干技术，轻盈梭织面料搭配网眼布拼接里料，帮助身体保持干爽舒适。巴黎圣日耳曼品牌标志，让你随时随地彰显赛场内外的时尚风范。


  • 显示颜色： 白金色/浅石黑
  • 款式： IF3818-043

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产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白金色/浅石黑
  • 款式： IF3818-043

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