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巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Hoop Fleece
男子针织圆领运动衫
14% 折让
伟大不言自明。巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Hoop Fleece 男子针织圆领运动衫舒适百搭，巴黎圣日耳曼足球俱乐部的标志与 Jumpman 标志相映成趣。
- 显示颜色： 浅石黑
- 款式： IF3802-014
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Hoop Fleece
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伟大不言自明。巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Hoop Fleece 男子针织圆领运动衫舒适百搭，巴黎圣日耳曼足球俱乐部的标志与 Jumpman 标志相映成趣。
产品细节
- 69% 棉/31% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅石黑
- 款式： IF3802-014
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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