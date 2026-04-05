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巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Jordan Dri-FIT Anthem 男子防晒速干夹克 - 油灰

巴黎圣日耳曼足球俱乐部

Jordan Dri-FIT Anthem 男子防晒速干夹克

15% 折让

巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Jordan Dri-FIT Anthem 男子防晒速干夹克采用宽松版型，结合导湿速干技术，助你保持干爽、沉着冷静，专注磨练球技。胸前经典标志，简约时尚。


  • 显示颜色： 油灰
  • 款式： IF3798-018

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巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Jordan Dri-FIT Anthem 男子防晒速干夹克采用宽松版型，结合导湿速干技术，助你保持干爽、沉着冷静，专注磨练球技。胸前经典标志，简约时尚。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 反光滚边

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 油灰
  • 款式： IF3798-018

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